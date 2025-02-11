Трамп начал борьбу с «антиамериканской пропагандой»

Президент США Дональд Трамп назначил дипломата Рика Гренелла новым директором Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — главной театральной площадки Вашингтона. О начале борьбы с «антиамериканской пропагандой» он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

« Я с р а д о с т ь ю с о о б щ а ю , ч т о Г р е н е л л б у д е т р а б о т а т ь в р е м е н н о и с п о л н я ю щ и м о б я з а н н о с т и д и р е к т о р а К е н н е д и - ц е н т р а . Р и к р а з д е л я е т м о е в и д е н и е з о л о т о г о в е к а а м е р и к а н с к о г о и с к у с с т в а и к у л ь т у р ы » , — н а п и с а л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Трамп считает, что они с Путиным хотели бы договориться о сделке по Украине

Трамп подчеркнул, что отныне в театре не будет никаких «дрэг-шоу» и другой пропаганды.

« Т о л ь к о л у ч ш е е » , — з а к л ю ч и л президент.

Ранее Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». По его мнению, укрепление армии США начнется с назначения новых членов в эти советы.