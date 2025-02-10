Трамп раскрыл подробности плана по восстановлению Газы
Президент США Дональд Трамп признался, что его план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев в анклав. Он отметил, что для них будут построены новые безопасные сообщества, пишет РИА Новости.
Ранее американский лидер сообщил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа, проведут в нем восстановительные работы, а затем превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всей планеты.
Журналисты попросили его разъяснить, какая судьба ожидает палестинцев, позволено ли им будет вернуться в Газу.
«Нет, они не смогут вернуться. Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить», — подчеркнул Трамп.
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Президент уточнил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он заметил, что намеревается построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.