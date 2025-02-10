Трамп раскрыл подробности плана по восстановлению Газы

Президент США Дональд Трамп признался, что его план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев в анклав. Он отметил, что для них будут построены новые безопасные сообщества, пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер сообщил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа, проведут в нем восстановительные работы, а затем превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всей планеты.

Журналисты попросили его разъяснить, какая судьба ожидает палестинцев, позволено ли им будет вернуться в Газу.

« Н е т , о н и н е с м о г у т в е р н у т ь с я . Е с л и о н и в е р н у т с я с е й ч а с , п р о й д у т г о д ы , п р е ж д е ч е м т а м с н о в а м о ж н о б у д е т ж и т ь » , — п о д ч е р к н у л Трамп.

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Президент уточнил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он заметил, что намеревается построить для палестинцев новые, более безопасные поселения вдали от зон конфликта.