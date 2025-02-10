Президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

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« Н е т , о н и н е с м о г у т в е р н у т ь с я ( . . . ) Я п о с т р о ю д л я н и х н о в о е м е с т о » , — п о о б е щ а л о н , д о б а в и в , ч т о с о з д а с т д л я п а л е с т и н ц е в н о в ы е , б о л е е б е з о п а с н ы е п о с е л е н и я в д а л и о т з о н к о н ф л и к т а .

По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.

Трамп отметил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он подчеркнул, что согласно его плану, сектор Газа временно находился бы под контролем США.

« Д у м а й т е о б э т о м к а к о п р о е к т е н е д в и ж и м о с т и д л я б у д у щ е г о . Э т о б у д е т п р е к р а с н ы й у ч а с т о к з е м л и » , — с к а з а л о н .

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы взять сектор Газа и заняться расчисткой анклава. Американский лидер также предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию.