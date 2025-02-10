В Европе испугались прямых переговоров России и США по Украине

Руководство стран Европейского союза выражает беспокойство в связи с вероятным стартом прямых переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

« В е в р о п е й с к и х с т о л и ц а х о п а с а ю т с я , ч т о п р я м ы е п е р е г о в о р ы п о д о р в у т п о з и ц и ю Украины и дистанцируют Европу от любых решений, которые будут приниматься и которые будут влиять на континент», — пишет агентство.

В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что намерен представить американскому лидеру Дональду Трампу планы по урегулированию украинского конфликта. Он намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.