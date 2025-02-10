Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет обозреватель Джим Джерати в статье для Washington Post.

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White

Автор статьи отметил, что украинцы боятся завершения конфликта на условиях Москвы в течение ближайших месяцев.

Вместе с тем, пояснил Джерати, Кит Келлог жестко относится к России, также же, как и его дочь, Меган Моббс, президент R.T. Weatherman Foundation и выпускница Вест-Пойнта.

По его данным, R.T. Weatherman Foundation в 2022-2025 годах поставил на Украину 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью.

Кроме того, фонд занимается эвакуацией раненых американских добровольцев в медицинский центр вооруженных сил США Ландштуль в Германии, вывозит тела погибших в боях американских солдат в Соединенные Штаты

По его мнению, «у украинцев нет лучшего друга, чем Моббс». Девушка не только оказывает гуманитарную помощь, но и ведет активную кампанию в социальных сетях, ругает предшествующую администрацию за «хаотичные поставки» оружия на Украину в 2022-2024 годах.

В начале февраля 2025 года глава фонда подчеркнула, что выступает против мира любой ценой. По ее мнению, «такой мир — это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертв и готовности защищать то, что правильно, — даже если это стоит денег».