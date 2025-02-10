Стало известно о помощи дочери спецпосланника Трампа по Украине
Меган Моббс, дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который занимается поставками помощи на Украину, пишет обозреватель Джим Джерати в статье для Washington Post.
Автор статьи отметил, что украинцы боятся завершения конфликта на условиях Москвы в течение ближайших месяцев.
Вместе с тем, пояснил Джерати, Кит Келлог жестко относится к России, также же, как и его дочь, Меган Моббс, президент R.T. Weatherman Foundation и выпускница Вест-Пойнта.
По его данным, R.T. Weatherman Foundation в 2022-2025 годах поставил на Украину 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью.
Кроме того, фонд занимается эвакуацией раненых американских добровольцев в медицинский центр вооруженных сил США Ландштуль в Германии, вывозит тела погибших в боях американских солдат в Соединенные Штаты
По его мнению, «у украинцев нет лучшего друга, чем Моббс». Девушка не только оказывает гуманитарную помощь, но и ведет активную кампанию в социальных сетях, ругает предшествующую администрацию за «хаотичные поставки» оружия на Украину в 2022-2024 годах.
В начале февраля 2025 года глава фонда подчеркнула, что выступает против мира любой ценой. По ее мнению, «такой мир — это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертв и готовности защищать то, что правильно, — даже если это стоит денег».