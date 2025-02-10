Стала известна степень готовности плана Трампа по Украине

Спецпосланник президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог только готовится представить американскому главе Дональду Трампу разные варианты решения данного вопроса. Об этом Semafor сообщил ряд западных чиновников.

Ранее сообщалось, что США представят свой план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Однако Келлог опроверг эту информацию.

« С п е ц п о с л а н н и к г о т о в и т р а з н ы е в а р и а н т ы у р е г у л и р о в а н и я к о н ф л и к т а н а Украине, чтобы представить их Трампу», — указали источники Semafor.

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Кроме того, по их словам, Келлог также намерен встретиться с представителями всех стран НАТО с целью обсуждения путей разрешения конфликта и планирует координировать с ними свои действия.