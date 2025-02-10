Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал негативную реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на недавние заявления американского лидера Дональда Трампа касательно урегулирования конфликта в секторе Газа, а также рассказал о готовящейся американским лидером «многоходовке» на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся. Эти заявления политика Эрдоган назвал «полным абсурдом» и «попыткой взбить воду в ступе». По словам турецкого лидера, палестинцы будут продолжать жить в Газе. Он подчеркнул, что никто не в силах изгнать жителей Газы с их родины.

Тут важно понимать, чем именно Газа заинтересовала Трампа. Это то же самое, чем она в свое время заинтересовала персов, римлян, Александра Македонского и других правителей прошлого. Речь идет о том, что Газа – это та удобная точка, где сухопутный торговый путь превращается в морской. И сейчас от контроля США над Газой проиграют, в первую очередь, Египет и Турция, ведь в настоящее время именно они выступают в качестве «контролеров» Восточного Средиземноморья. Одновременно с этим в выигрыше окажутся сами США, а также Объединенные Арабские Эмираты, саудовцы, иорданцы, ну и, конечно, Израиль, который таким образом решит вопрос с ХАМАС. Поэтому заявления Эрдогана, назвавшего планы Трмпа «абсурдными», неудивительны. Вопрос заключается только в том, до какой степени мнение Эрдогана сейчас будет на что-то влиять, ведь Турция находится в непростом экономическом положении, и в этой части она косвенно зависит от Америки. Поэтому не факт, что в такой ситуации президент Турции сможет остановить Трампа. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Между Трампом и Эрдоганом может возникнуть словесная конфронтация по вопросу урегулирования в Газе, которая при этом не будет подкреплена реальными действиями, считает эксперт.

« С к о р е е в с е г о , с о с т о р о н ы Эрдогана, как это всегда бывает, последуют очень громкие и жесткие заявления, но его действия не будут соответствовать этим заявлениям. Вмешиваться тут он не станет», - подчеркнул он.

Вместе с тем Каргин ответил на вопрос о нынешней роли Турции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

« К о г д а Трамп говорит о том, что он попытается соблюсти интересы всех сторон конфликта, то он претендует на роль медиатора. Но Турция изначально поддерживала жителей Газы, многие даже считали, что таким образом она косвенно поддерживает ХАМАС. Поэтому позиция Турции не влияла на Израиль. А когда позиция посредника не влияет на одну из противоборствующих сторон, то это означает, что у такого посредника нет веса. Так что влияния Анкары на переговорный процесс как не было, так и нет», - отметил специалист.

По словам Каргина, американский президент собирается разыграть многоходовую политическую комбинацию на Ближнем Востоке.

« П о л а г а ю , Т р а м п и н е с о б и р а е т с я р е а л и з о в ы в а т ь с в о й п л а н , с в я з а н н ы й с п е р е с е л е н и е м ж и т е л е й Г а з ы . С о о т в е т с т в у ю щ и е з а я в л е н и я с е г о с т о р о н ы – э т о ч а с т ь « м н о г о х о д о в к и » . С е й ч а с п о в е д е н и е Т р а м п а о ч е н ь н а п о м и н а е т т о , ч т о о н у ж е д е л а л н а Б л и ж н е м В о с т о к е в п е р и о д с в о е г о п е р в о г о п р е з и д е н т с к о г о с р о к а . Т о г д а о н з а я в и л , ч т о п о д д е р ж и в а е т и д е ю о б а н н е к с и и Израилем ряда земель на Западном берегу реки Иордан, что вызвало огромное возмущение у ряда стран. Затем Трамп сказал, что аннексия отменяется, но в этом случае должен быть заключен мирный договор с Израилем. В результате появилось множество различных соглашений – мирные договора с Израилем заключили ОАЭ, Бахрейн и другие страны. Скорее всего, сейчас Трамп провернет то же самое. Он раскачает тему, а потом подведет все к тому, что Саудовская Аравия заключит мирный договор с Израилем в обмен на то, что жители Газы никуда переселяться не будут. Именно этого и добивается Трамп. Он хочет сподвигнуть Саудовскую Аравию присоединиться к мирному договору с Израилем», - рассказал политолог.

Заключение мирного соглашения с Израилем будет выгодно властям Саудовской Аравии, однако сейчас они видят в этом вопросе сдерживающие факторы, добавил он.

« П о т е н д е н ц и я м м ы в и д и м , ч т о с а у д и т ы х о т я т з а к л ю ч и т ь м и р н ы й д о г о в о р с Израилем. Однако сейчас на них давит то, что их могут обвинить в предательстве, условно говоря, «палестинского дела». При этом к концепции палестинской государственности в Саудовской Аравии в реальности относятся довольно прохладно. Поэтому, пообещав помощь палестинцам, пообещав оставить их жить в Газе, Трамп даст очень интересную подачу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Тот получит аргумент, чтобы сделать то, что уже давно хочет, то есть заключить мирный договор. А благодаря договору, в особенности на фоне изменения геополитического расклада в Сирии, появится возможность проложить сухопутный путь для поставок углеводородов из Саудовской Аравии через Израиль в Европу. Вот для чего документ нужен на самом деле. Создание такого сухопутного пути, по сути дела, «выведет из игры» Иран, чья главная сила сейчас заключается в контроле над Персидским заливом. Именно через Персидский залив и через Ормузский пролив сейчас проходит большая честь нефтяного трафика. При создании сухопутного пути степень угрозы, которую Иран представляет [для рынка нефти], резко снизится. В случае начала новой войны в регионе Иран не сможет перекрыть Ормузский пролив и таким образом всколыхнуть цены на нефть. И многоходовка Трампа на Ближнем Востоке связана именно с этим», - заключил специалист.

Ранее Трамп заявил о своем желании приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран.