Прибалтика испугана привлекательностью ближайшего союзника России

Власти Латвии не на шутку обеспокоены из-за того, что тысячи жителей этой страны регулярно посещают соседнюю страну – Белоруссию, – и хотят полностью запретить такие поездки. На латвийцев не действуют ни угрозы латвийской госбезопасности, ни усилия государственной пропаганды. Почему Белоруссия стала настолько популярной – и почему это так нервирует Ригу?

Прибалтика испугана привлекательностью ближайшего союзника России
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В прошлом году Белоруссию посетили более 70 тыс. жителей Латвии. При этом латвийское государство постаралось максимально затруднить въезд в соседнюю страну. Еще в 2023 году Рига распорядилась заблокировать один из двух погранпереходов, которые соединяли два государства. Единственный оставшийся КПП перегружен – чтобы пересечь границу, необходимо провести в ожидании много часов.

И все равно латвийцев, стремящихся съездить «в гости к Лукашенко», предостаточно. Одни едут туда на личном автотранспорте, другие – на автобусах туристических фирм.

Польза Белоруссии от введенного этим государством безвизового режима для граждан стран ЕС несомненна – туристы поддерживают белорусскую экономику кровным евро. Но и для самих жителей стран Прибалтики такие поездки имеют смысл. Недавно владелица латвийской туристической фирмы Gertruda tour Ольга Богданова, отвечая на вопрос разгневанных «национальных патриотов» о том, почему люди посещают Белоруссию, пояснила, что они едут туда в первую очередь за здоровьем. А точнее, за дешевыми медуслугами.

Глава еще одной фирмы Петр Бойко сообщает, что наиболее распространены трех-пятидневные поездки: в Минск, Полоцк, Витебск, в знаменитые средневековые замки.

«Конечно, это все интересно. И, несомненно, шопинг. Всякие необычные для Латвии конфетки, печеньки и сладости. Конечно, не фантастически дешевле, но в полтора-два раза точно», – подчеркивает Бойко.

По его словам, вторая по распространенности цель поездок – медицина. Если двухнедельное пребывание в латвийском санатории обойдется в 1,2 тыс. евро, то белорусский санаторий за аналогичный срок возьмет всего 600 евро.

«Еще едут делать зубы там это в два-три раза дешевле, чем в Латвии», – отмечает Бойко.

Поездки в Белоруссию работают в качестве «мягкой силы», самой действенной пропаганды – побывавшие там латвийцы наглядно видят, что это нормальное, стабильно развивающееся, комфортное государство.

Недавно был проведен опрос, в ходе которого 21% жителей Латвии высказали свое положительное отношение к Александру Лукашенко. Характерно, что еще 34% опрошенных не захотели высказываться по этому вопросу – видимо, из страха, поскольку открытое выражение симпатии к «белорусскому диктаторскому режиму» может привести к неприятностям.

Как же бороться с этими настроениями? Латвийские власти выкатили тяжелую пропагандистскую артиллерию – 31 января в Даугавпилсе состоялась премьера фильма «Где граница?». Даугавпилс находится всего в 30 км от границы с Белоруссией. Многие жители Даугавпилса связаны с соседним государством и родственными, и дружескими связями.

В течение многих лет после распада СССР даугавпилсчане массово ездили к соседям – и не желают отказываться от этой привычки даже сейчас.

Посыл фильма – латвийцы не должны посещать столь ужасное государство, как Белоруссия. А те, кто все-таки ездят, являются либо несознательными, которых нужно перевоспитать, либо прямыми предателями. У горожан, опрошенных авторами фильма на улицах Даугавпилса, другое мнение: они не верят в ужасы «режима Лукашенко», рассказывают, что люди в Белоруссии выглядят счастливыми и что цены в белорусских магазинах очень приятные.

Далее к убеждению «несознательных» приступили госчиновники. 4 февраля латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что люди «должны» прислушиваться к призывам не ездить в Россию и Белоруссию. «Отношений с государством-агрессором должно быть как можно меньше – и на индивидуальном, и на государственном уровне», – подчеркнул министр. А 6 февраля ситуацию с поездками латвийцев в Белоруссию рассматривали в парламенте. Там пришли к выводу, что такие поездки следовало бы ограничить в интересах самих латвийцев – поскольку они в Белоруссии якобы подвергаются опасности.

Сотрудница МИДа Даце Мелбарде сообщила, что в настоящее время в белорусских СИЗО сидят четверо арестованных латвийцев. Они обвиняются в «политически мотивированных преступлениях» – публично критиковали президента Лукашенко и его министров, уничижительно выражались про белорусское государство, высказывались в поддержку санкций, введенных против Белоруссии западным блоком, и т. д. Теперь латвийские депутаты считают это доказательством того, что всем латвийцам грозит в Белоруссии опасность.

Но как с этой опасностью бороться?

«Надо запретить туры в Беларусь», предложил депутат сейма Латвии и участник парламентской «Группы поддержки демократической Беларуси» Юрис Вилюмс.

На заседании депутаты договорились о том, что могут обсудить вопрос об ограничении туризма в эту страну. Эти сообщения вызвали тревогу у многочисленных латвийцев, привыкших ездить в Белоруссию. Что характерно, забеспокоились и некоторые оппозиционные политики.

«Латвийские власти придумали новый уровень заботы о нас запретить поездки в Беларусь. Потому что, видите ли, четыре человека из 74 тыс. столкнулись там с проблемами! Четыре! Это 0,0054%! Для сравнения, шанс получить кирпич на голову выше!» саркастически пишет депутат горсобрания Риги от партии «Суверенная власть» Инна Дьери.

По ее словам, власти, доведя Латвию до нищеты, сами вынуждают латвийцев ездить в соседнее государство.

«В магазинах Беларуси товары дешевле, качество отличное, люди ездят за продуктами и косметикой да-да, именно те «простые люди», о которых так «заботятся» депутаты. Санатории? Доступнее, чем у нас. Лечение? Тоже. Туризм? Почему нет? Но нет, нам теперь решают, куда можно, а куда нельзя. Ну и самое важное это родственники. У меня их там половина», с негодованием отмечает Инна Дьери.

Она предлагает «вопрос на засыпку»: если одна страна запрещает своим гражданам куда-то ездить, а другая спокойно принимает гостей – какая из них больше похожа на диктатуру?

«Латвийские власти: «Беларусь опасна! Там арестовали четыре человека!» Мы: «Огласите весь список, пожалуйста. Кто? За что?» Говорят, за критику власти РБ. Так и у нас за критику нашей власти неслабо присесть можно. Если вы не нарушаете закон, чего бояться? Или нас пугают, что на границе насильно накормят колбасой повкуснее и обмажут кремом для лица получше? Видимо, власти боятся, что народ увидит другую картину мира. Ну, что ж, ждем следующего шага строительства стены вокруг Латвии», – заключает Дьери.

Аналогичную точку зрения выразил Михаил Лавренов, депутат самоуправления Даугавпилса.

«Так просто надо посмотреть, с какой стороны опускается забор и железный занавес... Закрывают, чтобы даже не могли сравнивать. А сравнение будет не в нашу пользу», отмечает Лавренов.

Люди в комментариях отмечают, что не латвийским чиновникам критиковать власти Белоруссии за строгость. Ведь никакой свободы слова в Латвии давно нет. За публичные выражения симпатии в адрес России и Белоруссии предусмотрен целый спектр наказаний: от «воспитательной» беседы в Службе госбезопасности и штрафа до тюремного заключения.

Например, местный видеоблогер Дмитрий Матаев, критиковавший власти Латвии за коррупцию, бесхозяйственность и национализм, получил в прошлом году год тюрьмы. Домохозяйке Елене Крейле, выставлявшей в окне своей квартиры российские флажки и лозунги о дружбе России и Латвии, дали три года. В рижской тюрьме умирает без медицинской помощи Светлана Николаева – ее арестовали за то, что она привезла фигуранту политического дела Сергею Сидорову денег на адвоката от его сестры из России. А вот и совсем свежий пример: 6 февраля латвийская СГБ задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилс по имени Юрис Бружукс, которого буквально подняли с больничной койки. Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений страны-агрессора».

Свыше 30 лет назад прибалтийские националисты добивались независимости от СССР под лозунгом борьбы с политическим насилием и абсурдом советской жизни. Что ж, теперь политическое насилие – одна из главных примет независимого латвийского государства. Как и элементы чисто советского абсурда – запрета выезда за границу.

Об этом прямо говорит Инна Дьери: «Я родилась в СССР. Там было много хорошего, но был и абсурд – запрет на поездки в определенные страны. Логика была простая: не дай бог увидите, что где-то живут по-другому! Оказалось, СССР из нас вывести сложнее, чем нас из него…». «Диктаторская» Белоруссия показывает пример политической свободы «демократической» Латвии.

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