Прибалтика испугана привлекательностью ближайшего союзника России

Власти Латвии не на шутку обеспокоены из-за того, что тысячи жителей этой страны регулярно посещают соседнюю страну – Белоруссию, – и хотят полностью запретить такие поездки. На латвийцев не действуют ни угрозы латвийской госбезопасности, ни усилия государственной пропаганды. Почему Белоруссия стала настолько популярной – и почему это так нервирует Ригу?

В прошлом году Белоруссию посетили более 70 тыс. жителей Латвии. При этом латвийское государство постаралось максимально затруднить въезд в соседнюю страну. Еще в 2023 году Рига распорядилась заблокировать один из двух погранпереходов, которые соединяли два государства. Единственный оставшийся КПП перегружен – чтобы пересечь границу, необходимо провести в ожидании много часов.

И все равно латвийцев, стремящихся съездить «в гости к Лукашенко», предостаточно. Одни едут туда на личном автотранспорте, другие – на автобусах туристических фирм.

Польза Белоруссии от введенного этим государством безвизового режима для граждан стран ЕС несомненна – туристы поддерживают белорусскую экономику кровным евро. Но и для самих жителей стран Прибалтики такие поездки имеют смысл. Недавно владелица латвийской туристической фирмы Gertruda tour Ольга Богданова, отвечая на вопрос разгневанных «национальных патриотов» о том, почему люди посещают Белоруссию, пояснила, что они едут туда в первую очередь за здоровьем. А точнее, за дешевыми медуслугами.

Глава еще одной фирмы Петр Бойко сообщает, что наиболее распространены трех-пятидневные поездки: в Минск, Полоцк, Витебск, в знаменитые средневековые замки.

« К о н е ч н о , э т о в с е и н т е р е с н о . И , н е с о м н е н н о , ш о п и н г . В с я к и е н е о б ы ч н ы е д л я Латвии конфетки, печеньки и сладости. Конечно, не фантастически дешевле, но в полтора-два раза точно», – подчеркивает Бойко.

По его словам, вторая по распространенности цель поездок – медицина. Если двухнедельное пребывание в латвийском санатории обойдется в 1,2 тыс. евро, то белорусский санаторий за аналогичный срок возьмет всего 600 евро.

« Е щ е е д у т д е л а т ь з у б ы – т а м э т о в д в а - т р и р а з а д е ш е в л е , ч е м в Латвии», – отмечает Бойко.

Поездки в Белоруссию работают в качестве «мягкой силы», самой действенной пропаганды – побывавшие там латвийцы наглядно видят, что это нормальное, стабильно развивающееся, комфортное государство.

Недавно был проведен опрос, в ходе которого 21% жителей Латвии высказали свое положительное отношение к Александру Лукашенко. Характерно, что еще 34% опрошенных не захотели высказываться по этому вопросу – видимо, из страха, поскольку открытое выражение симпатии к «белорусскому диктаторскому режиму» может привести к неприятностям.

Как же бороться с этими настроениями? Латвийские власти выкатили тяжелую пропагандистскую артиллерию – 31 января в Даугавпилсе состоялась премьера фильма «Где граница?». Даугавпилс находится всего в 30 км от границы с Белоруссией. Многие жители Даугавпилса связаны с соседним государством и родственными, и дружескими связями.

В течение многих лет после распада СССР даугавпилсчане массово ездили к соседям – и не желают отказываться от этой привычки даже сейчас.

Посыл фильма – латвийцы не должны посещать столь ужасное государство, как Белоруссия. А те, кто все-таки ездят, являются либо несознательными, которых нужно перевоспитать, либо прямыми предателями. У горожан, опрошенных авторами фильма на улицах Даугавпилса, другое мнение: они не верят в ужасы «режима Лукашенко», рассказывают, что люди в Белоруссии выглядят счастливыми и что цены в белорусских магазинах очень приятные.

Далее к убеждению «несознательных» приступили госчиновники. 4 февраля латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что люди «должны» прислушиваться к призывам не ездить в Россию и Белоруссию. «Отношений с государством-агрессором должно быть как можно меньше – и на индивидуальном, и на государственном уровне», – подчеркнул министр. А 6 февраля ситуацию с поездками латвийцев в Белоруссию рассматривали в парламенте. Там пришли к выводу, что такие поездки следовало бы ограничить в интересах самих латвийцев – поскольку они в Белоруссии якобы подвергаются опасности.

Сотрудница МИДа Даце Мелбарде сообщила, что в настоящее время в белорусских СИЗО сидят четверо арестованных латвийцев. Они обвиняются в «политически мотивированных преступлениях» – публично критиковали президента Лукашенко и его министров, уничижительно выражались про белорусское государство, высказывались в поддержку санкций, введенных против Белоруссии западным блоком, и т. д. Теперь латвийские депутаты считают это доказательством того, что всем латвийцам грозит в Белоруссии опасность.

Но как с этой опасностью бороться?

« Н а д о з а п р е т и т ь т у р ы в Б е л а р у с ь » , – п р е д л о ж и л д е п у т а т с е й м а Латвии и участник парламентской «Группы поддержки демократической Беларуси» Юрис Вилюмс.

На заседании депутаты договорились о том, что могут обсудить вопрос об ограничении туризма в эту страну. Эти сообщения вызвали тревогу у многочисленных латвийцев, привыкших ездить в Белоруссию. Что характерно, забеспокоились и некоторые оппозиционные политики.

« Л а т в и й с к и е в л а с т и п р и д у м а л и н о в ы й у р о в е н ь з а б о т ы о н а с – з а п р е т и т ь п о е з д к и в Б е л а р у с ь . П о т о м у ч т о , в и д и т е л и , ч е т ы р е ч е л о в е к а и з 7 4 т ы с . с т о л к н у л и с ь т а м с п р о б л е м а м и ! Ч е т ы р е ! Э т о 0 , 0 0 5 4 % ! Д л я с р а в н е н и я , ш а н с п о л у ч и т ь к и р п и ч н а г о л о в у в ы ш е ! » – с а р к а с т и ч е с к и п и ш е т д е п у т а т г о р с о б р а н и я Риги от партии «Суверенная власть» Инна Дьери.

По ее словам, власти, доведя Латвию до нищеты, сами вынуждают латвийцев ездить в соседнее государство.

« В м а г а з и н а х Б е л а р у с и т о в а р ы д е ш е в л е , к а ч е с т в о о т л и ч н о е , л ю д и е з д я т з а п р о д у к т а м и и к о с м е т и к о й – д а - д а , и м е н н о т е « п р о с т ы е л ю д и » , о к о т о р ы х т а к « з а б о т я т с я » д е п у т а т ы . С а н а т о р и и ? Д о с т у п н е е , ч е м у н а с . Л е ч е н и е ? Т о ж е . Т у р и з м ? П о ч е м у н е т ? Н о н е т , н а м т е п е р ь р е ш а ю т , к у д а м о ж н о , а к у д а н е л ь з я . Н у и с а м о е в а ж н о е – э т о р о д с т в е н н и к и . У м е н я и х т а м п о л о в и н а » , – с н е г о д о в а н и е м о т м е ч а е т И н н а Д ь е р и .

Она предлагает «вопрос на засыпку»: если одна страна запрещает своим гражданам куда-то ездить, а другая спокойно принимает гостей – какая из них больше похожа на диктатуру?

« Л а т в и й с к и е в л а с т и : « Б е л а р у с ь о п а с н а ! Т а м а р е с т о в а л и ч е т ы р е ч е л о в е к а ! » М ы : « О г л а с и т е в е с ь с п и с о к , п о ж а л у й с т а . К т о ? З а ч т о ? » Г о в о р я т , з а к р и т и к у в л а с т и Р Б . Т а к и у н а с з а к р и т и к у н а ш е й в л а с т и н е с л а б о п р и с е с т ь м о ж н о . Е с л и в ы н е н а р у ш а е т е з а к о н , ч е г о б о я т ь с я ? И л и н а с п у г а ю т , ч т о н а г р а н и ц е н а с и л ь н о н а к о р м я т к о л б а с о й п о в к у с н е е и о б м а ж у т к р е м о м д л я л и ц а п о л у ч ш е ? В и д и м о , в л а с т и б о я т с я , ч т о н а р о д у в и д и т д р у г у ю к а р т и н у м и р а . Н у , ч т о ж , ж д е м с л е д у ю щ е г о ш а г а – с т р о и т е л ь с т в а с т е н ы в о к р у г Латвии», – заключает Дьери.

Аналогичную точку зрения выразил Михаил Лавренов, депутат самоуправления Даугавпилса.

« Т а к п р о с т о н а д о п о с м о т р е т ь , с к а к о й с т о р о н ы о п у с к а е т с я з а б о р и ж е л е з н ы й з а н а в е с . . . З а к р ы в а ю т , ч т о б ы д а ж е н е м о г л и с р а в н и в а т ь . А с р а в н е н и е б у д е т н е в н а ш у п о л ь з у » , – о т м е ч а е т Лавренов.

Люди в комментариях отмечают, что не латвийским чиновникам критиковать власти Белоруссии за строгость. Ведь никакой свободы слова в Латвии давно нет. За публичные выражения симпатии в адрес России и Белоруссии предусмотрен целый спектр наказаний: от «воспитательной» беседы в Службе госбезопасности и штрафа до тюремного заключения.

Например, местный видеоблогер Дмитрий Матаев, критиковавший власти Латвии за коррупцию, бесхозяйственность и национализм, получил в прошлом году год тюрьмы. Домохозяйке Елене Крейле, выставлявшей в окне своей квартиры российские флажки и лозунги о дружбе России и Латвии, дали три года. В рижской тюрьме умирает без медицинской помощи Светлана Николаева – ее арестовали за то, что она привезла фигуранту политического дела Сергею Сидорову денег на адвоката от его сестры из России. А вот и совсем свежий пример: 6 февраля латвийская СГБ задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилс по имени Юрис Бружукс, которого буквально подняли с больничной койки. Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений страны-агрессора».

Свыше 30 лет назад прибалтийские националисты добивались независимости от СССР под лозунгом борьбы с политическим насилием и абсурдом советской жизни. Что ж, теперь политическое насилие – одна из главных примет независимого латвийского государства. Как и элементы чисто советского абсурда – запрета выезда за границу.

Об этом прямо говорит Инна Дьери: «Я родилась в СССР. Там было много хорошего, но был и абсурд – запрет на поездки в определенные страны. Логика была простая: не дай бог увидите, что где-то живут по-другому! Оказалось, СССР из нас вывести сложнее, чем нас из него…». «Диктаторская» Белоруссия показывает пример политической свободы «демократической» Латвии.