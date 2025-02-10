Пока вы не уснули: планы Москвы на сектор Газа и судьба сил ВСУ под Курском
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Захарова раскрыла планы Москвы по Газе
Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа домой всех заложников. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Алаудинов рассказал о судьбе большинства сил ВСУ под Курском
Большая часть украинских войск, зашедших на территорию Курской области в августе, уничтожена. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что его удивило решение властей Азербайджана объявить его «персоной нон грата», однако оспаривать его он не планирует. Слова политика приводит «Газета.Ru».
Названа средняя цена нового легкового автомобиля в России
В 2024 году средневзвешенная цена новой легковой машины в России впервые достигла отметки в 3 млн рублей. О том, как изменилась стоимость, рассказали аналитики агентства «Автостат».
Инцидент с автомобилем президента Сербии назвали покушением
Политолог Анастасия Букреева считает, что недавний инцидент с автомобилем Александра Вучича не мог быть просто совпадением. Как сообщает телеканал «360», во время эфира она отметила, что вероятность взрыва колеса у среднестатистического гражданского автомобиля ничтожно мала.
Индекс Мосбиржи впервые за полгода поднялся выше 3000 пунктов
Днем в понедельник, 10 февраля, индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов на фоне роста российского рынка акций. Как сообщает РИА Новости, такой уровень зафиксирован впервые с 26 июля 2024 года.
Вселенная может схлопнуться как карточный домик
Физики обнаружили, что Вселенная может рухнуть, как карточный домик. К такому выводу пришли исследователи. Материал был опубликован в журнале Nature.
Названа дата выхода нового кроссовера Chery в России
Линейка Chery в России до конца весны 2025 года пополнится новой моделью. Об этом сообщил директор российского подразделения бренда Дмитрий Максимов.
В России заблокировали крупнейший агрегатор криптообменников
Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru. Об этом сообщила команда сервиса в Telegram-канале. Сайт агрегатора перестал открываться в России. При проверке через официальный портал РКН сообщается, что ресурс внесен в список запрещенных.
Хоккеист из «Чупакабры» избил пассажира самолета в Сургуте
Хоккеист любительской команды «Чупакабра» напал на пассажира самолета в Сургуте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По информации канала, инцидент произошел накануне во время рейса из Москвы. Когда борт уже готовился к посадке в аэропорту, спортсмен Андрей П. стал избивать своего соседа. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.