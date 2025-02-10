Представитель украинской разведки поддержал позицию Трампа по конфликту

Представитель главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов поддержал позицию президента США Дональда Трампа о необходимости достижения мира и прекращения российско-украинского конфликта. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Он заявил, что в ближайшее время Украину ожидают «важные события», которые принесут «хорошие новости», в том числе и на Мюнхенской конференции. Комментируя слухи о вероятности завершения боевых действий в ближайшие месяцы, представитель ГУР заявил, что «прогнозы остаются только прогнозами».

При этом Юсов подчеркнул, что работа в направлении достижения мира ведется. Этим вопросом занимаются украинское политическое и военное руководство, а также дипломаты, общественный сектор и неправительственные общественные организации.

5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.