«Только в голове Фон дер Лгуньи». На Западе высказались об «изоляции» России
Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что убеждение западных политиков об «изолированной России» не соответствует действительности - в реальности Москва участвует в крупных международных мероприятиях. Об этом Боуз написал в соцсети X.
Боуз обратил внимание на новости о новейшем российском истребителе пятого поколения Су-57Э. Самолет был представлен на крупнейшем в Азии международном авиасалоне Aero India 2025.
«Изолированная Россия? Только в головах Фон дер Лгуньи и Рютте», - так это прокомментировал Боуз, сославшись на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.
В мероприятиях Aero India 2025 участвуют более десяти российских оборонных холдингов. Они демонстрируют на авиасалоне современные российские самолеты, вертолеты, двигатели, системы и комплексы ПВО. Всего на Aero India представлены более 500 наименований российской продукции.