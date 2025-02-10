Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что убеждение западных политиков об «изолированной России» не соответствует действительности - в реальности Москва участвует в крупных международных мероприятиях. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Боуз обратил внимание на новости о новейшем российском истребителе пятого поколения Су-57Э. Самолет был представлен на крупнейшем в Азии международном авиасалоне Aero India 2025.

« И з о л и р о в а н н а я Р о с с и я ? Т о л ь к о в г о л о в а х Ф о н д е р Л г у н ь и и Р ю т т е » , - т а к э т о п р о к о м м е н т и р о в а л Б о у з , с о с л а в ш и с ь н а г л а в у Е К У р с у л у ф о н д е р Л я й е н и г е н с е к а Н А Т О М а р к а Р ю т т е .

В мероприятиях Aero India 2025 участвуют более десяти российских оборонных холдингов. Они демонстрируют на авиасалоне современные российские самолеты, вертолеты, двигатели, системы и комплексы ПВО. Всего на Aero India представлены более 500 наименований российской продукции.