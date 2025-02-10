Тему предстоящей Мюнхенской конференции раскрыли

Будущий план урегулирования конфликта на Украине будет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности.

Раскрыта тема предстоящей Мюнхенской конференции
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Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, его цитирует РИА Новости.

«Конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении», сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

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