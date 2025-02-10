Раскрыта тема предстоящей Мюнхенской конференции

Будущий план урегулирования конфликта на Украине будет одной из тем Мюнхенской конференции по безопасности.

© Lenta.ru

Об этом сообщил глава форума Кристоф Хойсген, его цитирует РИА Новости.

« К о н ф е р е н ц и я б у д е т и с п о л ь з о в а н а д л я т о г о , ч т о б ы у в и д е т ь к о н т у р ы т а к о г о п л а н а и к а к и е п а р а м е т р ы д о л ж н ы б ы т ь в с о г л а ш е н и и » , — с к а з а л о н .

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности одновременно с представителями администрации президента США Дональда Трампа.