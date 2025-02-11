Киев не стоит включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью с подполковником США в отставке Дэниелом Дэвисом заявил журналист Такер Карлсон.

По его словам, американцы должны извиниться за то, что администрация президента Джо Байдена сделала с Украиной.

" Я д у м а ю , ч т о э т о н а ш а и л и и х в и н а . Н о я н е п о н и м а ю , з а ч е м в о о б щ е в д а л ь н е й ш е м п р и г л а ш а т ь н а п е р е г о в о р ы З е л е н с к о г о " , - с к а з а л ж у р н а л и с т ( ц и т а т а п о ТАСС).

CNN: Путин и Трамп не будут считаться с Зеленским на переговорах

Он подчеркнул, что срок полномочий главы киевского режима истек, и он больше не имеет права управлять Украиной.

Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Москва не раз заявляла о своей готовности к переговорам с США по урегулированию украинского вопроса.

" И а д м и н и с т р а ц и я Байдена могла сделать это в любой момент, но отказалась", - добавил эксперт.

Телеканал CNN между тем сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на Зеленского при обсуждении завершения конфликта на Украине. Подписывать саму сделку, по замыслу США, будет уже новый президент "без неудобной истории", добавили журналисты.