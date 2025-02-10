В ЕК сделали заявление об участии Евросоюза в переговорах по Украине

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что у Евросоюза есть место за столом возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, комментируя по просьбе журналистов сообщения о телефонных переговорах между лидерами США и России.

" Н а ш а п о з и ц и я п о Украине ясна: ничего про Украину без Украины. Европа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказала она. "У меня нет комментариев на эту тему", - добавила дипломат, отвечая на вопрос журналистов о том, информировал ли президент США Дональд Трамп ЕС о телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщила 8 февраля газета New York Post, Трамп выступил с утверждением, что обсуждал с Путиным по телефону урегулирование конфликта на Украине.

В Европе испугались прямых переговоров России и США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера и президента США.

" Ч т о м о ж н о с к а з а т ь п о э т о й н о в о с т и : п о м е р е т о г о к а к а д м и н и с т р а ц и я в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации американского лидера.

Трамп за последние недели неоднократно выражал желание и готовность провести разговор с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года.