Орбан раскрыл, на какие цели шла помощь США

Так называемая иностранная помощь США, детали которой решил обнародовать президент Дональд Трамп, шла на свержение неугодных правительств в других странах, в том числе в Венгрии.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметивший, что "в Америке разгорается грандиозный скандал".

" П р е з и д е н т США решил раскрыть, кому и сколько денег было выделено различными правительственными учреждениями за последние годы. Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала бюджет и правительство США для достижения своих финансовых и идеологических целей с американским участием по всему миру", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Предполагалось, что это помощь, но на самом деле это средство политического влияния. Они получали деньги, с одной стороны, от фондов Сороса, а с другой - из официального государственного бюджета Соединенных Штатов. Они использовали эти деньги для финансирования мероприятий, направленных на разрушение общества, пропаганду миграции, борьбу с институтом семьи и гендерное безумие по всему миру", - уточнил премьер.

По его словам, деньги поступали оппозиционным СМИ и НПО.

" В с е э т о у с и л и л о в л а с т ь л е в ы х , и в с е о н и п о л у ч и л и э т и д е н ь г и с ц е л ь ю с в е р ж е н и я п р а в и т е л ь с т в а . Т о е с т ь д л я у с и л е н и я о п п о з и ц и о н н ы х п а р т и й и с в е р ж е н и я в е н г е р с к о г о п р а в и т е л ь с т в а " , - з а к л ю ч и л Орбан.

Ранее он пообещал, что правительство Венгрии не допустит у себя в стране использования зарубежного финансирования в политических целях и примет меры против нарушителей этих правил, которые, по сути, являются иностранными агентами. Орбан приветствовал решение администрации Трампа приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID), через которое осуществлялось финансирование программ иностранной помощи.