Обзор иноСМИ: «три подарка Путину» от Трампа и «газовая ловушка» для Киева

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Newsweek назвал «три подарка Путину» от Трампа

Автор Newsweek Брендан Коулл рассказал о трех решениях нового главы США Дональда Трампа, которые стали «подарками» для президента РФ Владимира Путина. По мнению автора статьи, на руку властям РФ играют санкции США против Международного уголовного суда (МУС), роспуск сотрудников Минюста, отвечавших за санкции против российских бизнесменов, и остановка «противодействия скрытым кампаниям влияния от России».

Коулл напомнил, что МУС ранее выдал ордеры на арест российских высокопоставленных чиновников. Санкции администрации Трампа против МУС ослабляют давление на Россию, считает автор статьи. Решение Трампа может означать финансовые и визовые ограничения для всех, кто помогает расследованиям МУС. В Москве приветствовали этот шаг, назвав его «отличной новостью» и подчеркнув, что МУС «стал слишком высокомерным, и теперь Вашингтон поставил его на место». Кроме того, политика Минюста США, направленная на вытеснение России с мировых рынков, теперь будет переориентирована на противодействие картелям. Масштаб преследования российских бизнесменов, скорее всего, снизится. Еще одна директива остановит усилия федеральных правоохранительных органов по борьбе с «тайными кампаниями влияния со стороны России, Китая и других стран».

Bloomberg: Украине приходится закупать дорогой газ у ЕС

Повреждения государственных газовых объектов на Украине вынудили страну закупать дорогостоящее топливо у Евросоюза, в итоге Киев оказался в ловушке высоких цен в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Боевые действия сократили объемы добычи ключевого украинского производителя - группы «Нафтогаз» - на треть, отмечает Bloomberg. Стране придется импортировать около одного миллиарда кубометров газа, сообщили источники агентства. Эти объемы составляют менее одного процента от годового спроса Европы, но потребность в них возникла именно в тот момент, когда цены приближаются к самому высокому уровню за два года на фоне проблем с поставками. В начале 2025 года потоки российского газа через Украину были остановлены, поэтому запасы газа в европейских хранилищах быстро истощаются.

«Украина ищет сотни миллиардов долларов»

Украинский кризис идет уже третий год, но в конечном итоге боевые действия прекратятся. Когда это произойдет, начнется процесс восстановления, который обойдется в сотни миллиардов долларов, пишет британский журнал The Week. Всемирный банк и ООН подсчитали в феврале 2024 года, что на восстановление Украины потребуется около 486 миллиардов долларов, что на 75 миллиардов долларов больше, чем прогнозировалось за год до этого.

Сумма включает около 15 миллиардов долларов на «неотложные приоритеты реконструкции и восстановления как на национальном, так и на местном уровнях». Учитывая, что этому отчету почти год, стоимость восстановления, вероятно, выросла еще больше, отмечает The Week. Международные эксперты считают, что восстановительные работы будут финансироваться за счет «некой комбинации иностранной помощи от западных стран и частных инвестиций». Как подчеркивает The Week, на заблокированные Западом российские активы Украине рассчитывать не стоит - эти средства защищены международным правом, и их конфискация может дестабилизировать доллар и евро, отпугнув международных инвесторов.

Встреча «Группы Рамштайн» и «поворотный момент» для Украины

На этой неделе (12 февраля) в Брюсселе пройдет первая с момента вступления Дональда Трампа в должность встреча контактной группы помощи Украине, известной как «Группа Рамштайн». Как пишет The European Conservative, эта встреча обещает стать поворотным моментом в стратегии Запада в отношении конфликта на Украине.

Встреча проходит в контексте прибытия на Украину первых истребителей F-16, подаренных Нидерландами, и французских Mirage-2000. В Киеве рассчитывают, что это усилит украинские ВВС. По версии The European Conservative, участие нового министра обороны США Пита Хегсета во встрече «Группы Рамштайн» подчеркивает намерение Вашингтона сохранить свое влияние в военной поддержке Украины. При этом администрация Трампа публично заявила о планах пересмотреть военную помощь Киеву, потребовав от европейских партнеров более существенных обязательств. Участники встречи «Группы Рамштайн» также рассмотрят возможность мирных переговоров. Это произойдет на фоне усталости в некоторых европейских столицах от затянувшегося конфликта и неопределенности относительно помощи США, отмечает The European Conservative.

«Смогут ли Россия и Америка когда-нибудь ужиться?»

Отношения США и современной России начались ужасно, пишет автор британского журнала The Spectator Чарльз Хекер. Первоначальная политика США в отношении РФ основывалась на поддержке «продемократии», политических реформ и трансформационных экономических реформ, однако американцы не учли неготовность страны к радикальной экономической реформе, навязанной правительством США и его советниками.

Распад СССР и «шоковая терапия» практически разорили страну, поэтому первое впечатление России от капитализма оказалось «из рук вон плохим». О последствиях этого предупреждал бывший сотрудник посольства США в Москве Уэйн Мерри. По словам Хекера, американский дипломат отмечал, что США «пытаются понять другие страны, глядя в зеркало и судя по себе». Автор статьи согласился с Мерри - как отметил Хекер, совсем недавно США считали, что Китай тоже пойдет по пути Америки. По мнению автора статьи, отношения Штатов с другими державами улучшаться, когда американцы перестанут судить других по себе и наступать на те же грабли.