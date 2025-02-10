Спецпосланник Трампа встретится с представителями стран НАТО по вопросу Украины

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог намерен в скором будущем представить американскому президенту Дональду Трампу планы урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на ряд западных чиновников.

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Отмечается, что Келлог также планирует провести встречи с представителями всех стран НАТО для обсуждения путей разрешения украинского конфликта и намерен координировать с ними свои действия.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил газете New York Post, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Американский лидер отказался раскрывать подробности беседы, однако отметил наличие конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду на его быстрое осуществление.