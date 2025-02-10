Украинцы начали массово покидать Польшу

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу и выезжать в Германию. Об этом пишет inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

© Lenta.ru

« В ц е л о м , н а б л ю д а е т с я т е н д е н ц и я к п е р е м е щ е н и ю у к р а и н ц е в и з с т р а н Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н о й Е в р о п ы в з а п а д н у ю и ю ж н у ю ч а с т и к о н т и н е н т а » , — п о д ч е р к и в а ю т а в т о р ы .

Отмечается, что причинами переезда из Польши в Германию становятся более высокий уровень заработной платы, социальных выплат и качественные медицинские услуги.

Как сообщается, на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2 процента от общего числа переехавших в страны Европейского союза (ЕС) украинцев. При этом число граждан Украины на территории Польши снизилось с 1,3 миллиона в 2022 году до 983,8 тысячи человек. Также отмечается рост числа украинцев на территории Чехии до 379 тысяч человек.

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак пожаловался на злоупотребление привилегиями со стороны украинцев. Политик подчеркнул, что далеко не все украинцы, которые пересекают границу с Польшей, являются беженцами.