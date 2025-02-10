В Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей балтийской республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, его слова передает гостелерадио LSM. Он объяснил, что в случае обострения ситуации Рига может в течение нескольких часов закрыть восточную границу страны.

Я п о н и м а ю , ч т о у л ю д е й т а м е с т ь р о д с т в е н н и к и , д е л а , н о т а к и е п о е з д к и н у ж н о с о к р а т и т ь д о м и н и м у м а . В с л у ч а е у г р о з ы с о с т о р о н ы в о с т о ч н ы х с о с е д е й м ы м о ж е м з а к р ы т ь г р а н и ц у в т е ч е н и е д а ж е н е д н е й , а ч а с о в , — с к а з а л о н .

По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители балтийской республики в прошлом году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом. Так, в среднем почти две тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ.

Власти Латвии призвали жителей отказаться от поездок в Россию

Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что свыше 20 тысяч латвийцев в последнее время заинтересовались возможностью переезда в Россию. По его информации, этот механизм реализуется представительством российского МВД в Риге.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о росте интереса граждан Германии к переезду в Россию. Он отметил, что немцев привлекают такие факторы, как экономическая стабильность и эффективная миграционная политика страны.