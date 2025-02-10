В Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей балтийской республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, его слова передает гостелерадио LSM. Он объяснил, что в случае обострения ситуации Рига может в течение нескольких часов закрыть восточную границу страны.
Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов, — сказал он.
По данным Службы государственной безопасности Латвии, жители балтийской республики в прошлом году совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом. Так, в среднем почти две тысячи жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ.
Власти Латвии призвали жителей отказаться от поездок в Россию
Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что свыше 20 тысяч латвийцев в последнее время заинтересовались возможностью переезда в Россию. По его информации, этот механизм реализуется представительством российского МВД в Риге.
До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о росте интереса граждан Германии к переезду в Россию. Он отметил, что немцев привлекают такие факторы, как экономическая стабильность и эффективная миграционная политика страны.