Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может быть никакого соглашения по урегулированию на Украине, достигнутого без участия Европы. Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Она подчеркнула, что "эта война" идет на территории Европы, касается как ее, так и Украины.

" Ч т о б ы д о с т и г н у т ь н а с т о я щ е г о м и р а , у ч а с т и е Е в р о п ы н е о б х о д и м о . Н е в и ж у н и к а к о г о с о г л а ш е н и я б е з у ч а с т и я ЕС", - сказала Каллас.

Дипломат добавил, что европейская помощь Украине - это не благотворительность, страны ЕС инвестируют "собственную безопасность".

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участие Евросоюза и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.

В российском МИД также добавили, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу.