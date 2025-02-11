В Европе заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не может быть никакого соглашения по урегулированию на Украине, достигнутого без участия Европы. Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Она подчеркнула, что "эта война" идет на территории Европы, касается как ее, так и Украины.
"Чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС", - сказала Каллас.
Дипломат добавил, что европейская помощь Украине - это не благотворительность, страны ЕС инвестируют "собственную безопасность".
В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участие Евросоюза и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.
В российском МИД также добавили, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу.