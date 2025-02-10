В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена сегодня в восьми областях Украины, в том числе и в Киевской. Об этом со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации пишет РИА Новости.

По информации, размещенной на онлайн-карте, сирены звучат, помимо Киевской, в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

При этом, в Киевской и Кировоградской областях тревога была объявлена с 13.20 (по мск). В других регионах страны сигнал воздушной тревоги прозвучал чуть раньше.

Ранее воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Харькове, в Черкасской области, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Россия регулярно наносит удары по военным объектам и объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.