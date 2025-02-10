Российский художник сделал Папе Римскому подарок

Российский художник Никас Сафронов встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Как сообщает Telegram-канал Mash, он подарил ему картину, которая побывала на Международной космической станции (МКС).

Личная аудиенция с художником прошла в библиотеке Апостольского дворца. На подаренном полотне изображено первое место служения Франциска в Буэнос-Айресе. С марта по сентябрь 2022 года работа была на МКС вместе с российскими космонавтами. На станцию картину доставил Герой России, космонавт Олег Артемьев.

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Отмечается, что Папа Римский также благословил Сафронова на создание личной коллекции картин для Ватикана.

Ранее Франциск в своей автобиографии «Надежда» рассказал о «большой белой коробке», которую получил от предшественника Бенедикта XVI. По словам понтифика, внутри находились документы, связанные со скандалами, которые разгорелись вокруг католической церкви в те годы.