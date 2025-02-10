В НАТО усомнились в прекращении Трампом военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп может ограничить, но вряд ли прекратит полностью американскую военную поддержку Украины.

С таким заявлением в интервью газете Corriere della Sera выступил итальянский адмирал и глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

« Я н е д у м а ю , ч т о А м е р и к а п о л н о с т ь ю з а б л о к и р у е т в о е н н у ю п о м о щ ь Украине, она, возможно, могла бы ее реорганизовать, пересмотреть, но не отменить», — сказал офицер, подчеркнув, что совокупная европейская помощь Киеву уже превышает американскую.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Белый дом постарается «возместить» затраты на военную помощь Украине.