Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создания нового мирового порядка, учитывающего интересы исламского мира, численность которого превышает 2 млрд человек.

" Н е м о ж е т б ы т ь м и р а , с п о к о й с т в и я и р а з в и т и я ч е л о в е ч е с т в а т а м , г д е н е т с п р а в е д л и в о с т и . Н е м о ж е т б ы т ь с п р а в е д л и в о й с и с т е м а , в к о т о р о й н е п р е д с т а в л е н и с л а м с к и й м и р с н а с е л е н и е м с в ы ш е 2 м л р д ч е л о в е к " , - с к а з а л Эрдоган в столице Малайзии Куала-Лумпуре, говоря об ООН. "Нам необходимо новое понимание и новый мировой порядок для решения проблем экономики, дипломатии, торговли, безопасности. Построение справедливой, совместной и основанной на доверии системы - это необходимость, а не предпочтение", - отметил турецкий лидер.

Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

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Эрдоган ранее неоднократно заявлял о необходимости скорейшей реформы Организации Объединенных Наций, которая не способна урегулировать возникающие в мире кризисы. Его основополагающие тезисы изложены в изданной в сентябре 2021 года книге "Более справедливый мир возможен". В ней он обратил внимание на проблемы глобальной политики: миграционный кризис, международный терроризм, исламофобию, дискриминацию, двойные стандарты.