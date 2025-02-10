Трамп заявил о способности Маска выявить необоснованные расходы в ведомствах США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News, что миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

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По словам Трампа, в ближайшее время он поручит Маску проверить министерства образования и обороны.

« М ы н а й д е м м и л л и а р д ы , с о т н и м и л л и а р д о в д о л л а р о в , п о т е р я н н ы х в р е з у л ь т а т е м о ш е н н и ч е с т в а и з л о у п о т р е б л е н и я п о л н о м о ч и я м и » , — с к а з а л г л а в а США.

5 февраля газета The New York Times писала, что сотрудники DOGE, возглавляемого Маском, осуществляют проверки в министерстве образования США.

До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной».