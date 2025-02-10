В Раде заявили о неспособности Украины выполнить обязательства по сделке с Трампом

Чтобы дать доступ иностранным партнерам к месторождениям полезных ископаемых на Украине, сначала надо отобрать разрешения на их разработку у местных предпринимателей.

О неспособности Киева выполнить обязательства по сделке с президентом США Дональдом Трампом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.

« Н е с е к р е т , ч т о з а 3 0 л е т в с е р а з р е ш е н и я н а к о м м е р ч е с к и и н т е р е с н ы е м е с т о р о ж д е н и я у ж е р о з д а н ы " п о ч т е н н ы м " л ю д я м . Н а с т о л ь к о " п о ч т е н н ы м " , ч т о о н и п о л у ч и л и и х п р а к т и ч е с к и б е з в о з м е з д н о . Т о е с т ь п р е д л а г а т ь п а р т н е р а м н е ч е г о и л и п о ч т и н е ч е г о » , — з а я в и л п а р л а м е н т а р и й .

Он добавил, что внесет в Совет национальной безопасности и обороны Украины вопрос пересмотра всех месторождений полезных ископаемых и «возвращения их украинскому народу».

3 февраля Трамп заявил, что США хотят получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны США. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные со стороны Вашингтона средства в конфликт.