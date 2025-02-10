Премьер-министр Японии сделал Трампу необычный подарок
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани, сообщил генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси. Называть стоимость подарка он отказался.
Президенту Трампу были преподнесены декоративный самурайский шлем кабуто — украшение к майскому [дню мальчиков] и вазу для цветов, выполненную в традиционной японской технике Кутани. Я воздержусь от комментариев о цене, так как это затрагивает отношения с другой стороной, — сказал Хаяси.