Премьер-министр Японии сделал Трампу необычный подарок

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани, сообщил генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси. Называть стоимость подарка он отказался.

П р е з и д е н т у Т р а м п у б ы л и п р е п о д н е с е н ы д е к о р а т и в н ы й с а м у р а й с к и й ш л е м к а б у т о — у к р а ш е н и е к м а й с к о м у [ д н ю м а л ь ч и к о в ] и в а з у д л я ц в е т о в , в ы п о л н е н н у ю в т р а д и ц и о н н о й я п о н с к о й т е х н и к е К у т а н и . Я в о з д е р ж у с ь о т к о м м е н т а р и е в о ц е н е , т а к к а к э т о з а т р а г и в а е т о т н о ш е н и я с д р у г о й с т о р о н о й , — с к а з а л Х а я с и .