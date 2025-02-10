Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что подписание новой сделки с США не будет выгодным для Ирана. В своем выступлении на мероприятии, посвященном 46-й годовщине Исламской революции, Ареф отметил, что доверие к США всегда было сомнительным. Об этом он сказал в эфире иранской гостелерадиокомпании, сообщает ТАСС.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», – сказал Ареф.

Политик подчеркнул, что американский президент уже показывал в прошлом свое недоверие, и вряд ли изменит поведение сейчас.

Ареф подчеркивает, что для Ирана важна не только безопасность, но и уважение к национальным интересам. Он также отметил, что любая сделка должна учитывать интересы Ирана не меньше, чем интересы США.

В Иране отказались от переговоров с США под давлением

Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».

Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.