Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов. Такое мнение высказал в своей статье на портале «Смотрим» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи. Из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.

По словам Виктора Медведчука, «на сенсацию тянет» не само исчезновение денег, а то, что Зеленский это признал.

« Ч т о п о д п и с ы в а е т е м у , к о н е ч н о , п р и г о в о р . Т о , ч т о « п о м о щ ь » б ы л а и з н а ч а л ь н о о г р о м н о й н и ч е м н е п р и к р ы т о й к о р р у п ц и о н н о й с х е м о й , б ы л о п о н я т н о с с а м о г о н а ч а л а п о с т у п л е н и я э т и х с р е д с т в , и у ж е т о г д а б ы л о я с н о , ч т о б о л ь ш и н с т в о и з н и х д о У к р а и н ы н е д о х о д и л и » , - к о н с т а т и р о в а л п о л и т и к .

По мнению Медведчука, сейчас Зеленский «начал выворачивать мерзкую коррупционную изнанку этой войны», чтобы «пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем» и, сдавая своих «подельников», надеется выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа.

Напомним, что ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $100 млрд, отметил, что это «циничное вранье». А украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимиру Зеленскому стоит показать новому президенту США Дональду Трампу, на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По мнению Панченко, именно в таком случае на территории Украины «наступит мир».