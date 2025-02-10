Медведчук заявил о подписанном Зеленским самому себе приговоре
Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов. Такое мнение высказал в своей статье на портале «Смотрим» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. В свою очередь Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи. Из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.
По словам Виктора Медведчука, «на сенсацию тянет» не само исчезновение денег, а то, что Зеленский это признал.
«Что подписывает ему, конечно, приговор. То, что «помощь» была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили», - констатировал политик.
По мнению Медведчука, сейчас Зеленский «начал выворачивать мерзкую коррупционную изнанку этой войны», чтобы «пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем» и, сдавая своих «подельников», надеется выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа.
Напомним, что ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $100 млрд, отметил, что это «циничное вранье». А украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимиру Зеленскому стоит показать новому президенту США Дональду Трампу, на что были потрачены деньги американских налогоплательщиков. По мнению Панченко, именно в таком случае на территории Украины «наступит мир».