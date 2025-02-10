Трамп снова потряс рынки

Обещание президента США Дональда Трампа ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия привело к росту доллара, поскольку инвесторы ждут усиления глобальной торговой напряженности. Об этом сообщает Bloomberg.

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Мировой фондовый рынок продемонстрировал смешанную картину — азиатские акции упали, а фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы выросли.

Индекс доллара вырос на 0,2% на фоне спекуляций о том, что повышение тарифов может усилить инфляцию и ограничить способность Федеральной резервной системы США снижать процентные ставки. «Рынки продолжают реагировать на изменения политики Дональда Трампа, а не на экономические данные», — отметил глава отдела стратегии и аналитики рынков BNY Боб Сэвидж.