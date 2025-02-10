Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту своего самолета.

" Я п р и в е р ж е н и д е е п о к у п к и с е к т о р а Г а з а и в л а д е н и я и м . Ч т о к а с а е т с я е г о в о с с т а н о в л е н и я н а ш и м и с и л а м и , т о м ы м о ж е м п р е д о с т а в и т ь д р у г и м с т р а н а м Б л и ж н е г о В о с т о к а в о з м о ж н о с т ь о т с т р о и т ь к а к и е - т о е г о ч а с т и . Д р у г и е л ю д и м о г у т д е л а т ь э т о п о д н а ш е й э г и д о й " , - с л о в а Трампа приводит Associated Press.

Американский президент заявил о необходимости добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп выразил мнение, что сейчас сектор Газа похож "на место сноса".

По его мнению, арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, отметив, что палестинцы покинут Газу, если у них будет выбор.

" Е д и н с т в е н н а я п р и ч и н а , п о к о т о р о й о н и г о в о р я т о в о з в р а щ е н и и в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", - считает Трамп.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с предложением "сделать сектор Газа снова прекрасным" на фоне заявлений Трампа в отношении этой территории.