Трамп заявил о своем желании купить и восстановить сектор Газа
Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту своего самолета.
"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", - слова Трампа приводит Associated Press.
Американский президент заявил о необходимости добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп выразил мнение, что сейчас сектор Газа похож "на место сноса".
По его мнению, арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, отметив, что палестинцы покинут Газу, если у них будет выбор.
"Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", - считает Трамп.
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Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с предложением "сделать сектор Газа снова прекрасным" на фоне заявлений Трампа в отношении этой территории.