В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии
Датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить штат Калифорния в ответ на стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщило европейское издание Politico.
Как заявил газете инициатор кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется в $1 трлн и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд". По его мнению, контактами с США должны заниматься представители производителя конструкторов Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".
Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга.
"Это всего лишь 200 тыс. крон с каждого датчанина", - говорится на сайте Denmarkification.
Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он "не самый большой поклонник" штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017-2021) Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем расположена американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении.