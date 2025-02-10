В Дании предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии

Датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить штат Калифорния в ответ на стремление президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Как заявил газете инициатор кампании Ксавье Дютуа, Калифорния обойдется в $1 трлн и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд". По его мнению, контактами с США должны заниматься представители производителя конструкторов Lego, поскольку "общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров".

Собрать средства на покупку Калифорнии предлагается путем краудфандинга.

" Э т о в с е г о л и ш ь 2 0 0 т ы с . к р о н с к а ж д о г о д а т ч а н и н а " , - г о в о р и т с я н а с а й т е D e n m a r k i f i c a t i o n .

Группа не указывает, сколько средств уже удалось собрать, однако отмечает, что петицию о вхождении штата в состав Дании подписали более 198 тыс. человек. Авторы инициативы полагают, что Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он "не самый большой поклонник" штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.

Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока (2017-2021) Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем расположена американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении.