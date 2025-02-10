Президент Литвы попрощался с Лениным

Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) попрощался с Владимиром Лениным. Об этом он написал в соцсети X.

Литва, Латвия и Эстония утром 8 февраля отсоединились от БРЭЛЛ. После этого системы стран Балтии были синхронизированы с сетью континентальной Европы. Литва, Латвия и Эстония оставались единственными членами ЕС, не подключенными к континентальной европейской сети.

9 февраля Науседа рассказал в своем аккаунте в соцсети X, что «получил звонок, ознаменовавший новую эпоху»: ему сообщили, что электроэнергетические системы стран Балтии соединены с континентальной Европой. После этого президент Литвы опубликовал видео, на котором он говорил с кем-то на английском языке.

« П р о щ а й , Р о с с и я . П р о щ а й , Л е н и н » , - с к а з а л Н а у с е д а с в о е м у с о б е с е д н и к у .

С 2022 года Прибалтика перестала закупать электроэнергию у России и Белоруссии, но по БРЭЛЛ странам все еще поступало балансирующее электричество (используется для поддержания стабильности в энергосистемах, его задача - уравновешивать разницу между производством и потреблением электричества в реальном времени). Подготовка Прибалтики к отключению от БРЭЛЛ велась с 2009 года.