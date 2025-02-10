Зеленский поздравил страны Балтии с выходом из единой энергосистемы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ).

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На странице в Х он написал, что страны «наконец-то освободились от зависимости».

« С т р а н ы Б а л т и и – х о р о ш и е д р у з ь я Украины – официально отсоединились от российской энергосистемы. Их энергетические системы теперь полностью синхронизированы с континентальной европейской сетью», – указал Зеленский.

Он поздравил Литву, Латвию и Эстонию с этим «достижением». Зеленский напомнил, что Украина сделала это в 2022 году, а в 2025 году и страны Балтии «наконец-то освободились от этой зависимости».

«Москва больше не может использовать энергию в качестве оружия против них. Это также означает, что Европа стала еще более сплоченной», — написал Зеленский.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и договорились выйти из нее в июле 2023 года. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза произошло 9 февраля. После отключения от БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.