Эрдоган: заявления Трампа по Газе не заслуживают внимания и обсуждения
Заявления новой администрации США по поводу ситуации в Газе являются «полным абсурдом» и «попыткой взбить воду в ступе».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром, передает РИА Новости.
«С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — заявил он.
По словам Эрдогана, палестинцы будут продолжать жить в Газе. Он подчеркнул, что никто не в силах изгнать жителей Газы с их родины. Турецкий лидер отметил, что Газа, западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим принадлежат палестинцам.
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Он подчеркнул, что жители Газы в течение 471 дня не покидали территории, несмотря на все жестокие меры, зверства и нападения израильской стороны.
5 февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.