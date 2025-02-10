Заявления новой администрации США по поводу ситуации в Газе являются «полным абсурдом» и «попыткой взбить воду в ступе».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в аэропорту перед азиатским туром, передает РИА Новости.

« С н а ш е й т о ч к и з р е н и я , п р е д л о ж е н и я , в н е с е н н ы е н а п о в е с т к у д н я н о в о й а м е р и к а н с к о й а д м и н и с т р а ц и е й п о д д а в л е н и е м с и о н и с т с к о г о л о б б и в о т н о ш е н и и Г а з ы , н е и м е ю т н и ч е г о , ч т о с т о и л о б ы в н и м а н и я и о б с у ж д е н и я . Э т о п о л н ы й а б с у р д , э т о п о п ы т к и в з б и т ь в о д у в с т у п е » , — з а я в и л о н .

По словам Эрдогана, палестинцы будут продолжать жить в Газе. Он подчеркнул, что никто не в силах изгнать жителей Газы с их родины. Турецкий лидер отметил, что Газа, западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим принадлежат палестинцам.

Трамп заявил, что не торопится с реализацией плана по Газе

Он подчеркнул, что жители Газы в течение 471 дня не покидали территории, несмотря на все жестокие меры, зверства и нападения израильской стороны.

5 февраля новый президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.