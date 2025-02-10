Украинский лидер Владимир Зеленский начал использовать тактику «опытного уголовника», чтобы сдавать США своих подельников в коррупционных схемах в надежде избежать наказания. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим».

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Медведчук напомнил слова Зеленского о том, что он не знает, куда были потрачены выделенные Вашингтоном $200 млрд. По его словам, соответствующим заявлением украинский лидер подписал себе «как минимум приговор».

« З е л е н с к и й , и с п о л ь з у е т т а к т и к у о п ы т н о г о у г о л о в н и к а , к о т о р ы й п ы т а е т с я с д а т ь п о д е л ь н и к о в , ч т о б ы п о й т и п о д е л у н е о б в и н я е м ы м , а с в и д е т е л е м . И к о т о р ы й р а з и з о б р а ж а е т и з с е б я о б м а н у т у ю г и м н а з и с т к у , к о т о р у ю н а г л о о б м а н у л Б а й д е н » , — п и ш е т М е д в е д ч у к .

После смены власти в США Зеленский ради собственного благополучия решил сдать не только Джо Байдена, но и всех активистов от Демпартии США, играющих ту или иную роль на Украине, считает эксперт. По его словам, система американского контроля на территории республики терпит крах, и Зеленскому нужно объяснить команде президента Трампа, куда ушли деньги.