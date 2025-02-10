В Канаде разочаровались Трампом

Желание канадцев бойкотировать американские товары и освистывать гимн США на спортивных мероприятиях вызвано разочарованием политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я не думаю, что это отражает гнев канадцев. Я думаю, что это отражение разочарования», цитирует издание канадского министра обороны Билла Блэра.

По его словам, близость канадцев к американцам, которые «бок о бок сражались» в войнах, была «оспорена недавними событиями».

Трамп предупредил о потере терпения

Ранее стало известно, что в Канаде начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США. Как рассказали авторы журнала Politico, канадцы стали возвращать продукты в магазины, которые были привезены из США, отменяли подписки на американский стриминговый сервис Netflix.

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