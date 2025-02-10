В Канаде разочаровались Трампом

Желание канадцев бойкотировать американские товары и освистывать гимн США на спортивных мероприятиях вызвано разочарованием политикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Washington Post.

« Я н е д у м а ю , ч т о э т о о т р а ж а е т г н е в к а н а д ц е в . Я д у м а ю , ч т о э т о о т р а ж е н и е р а з о ч а р о в а н и я » , — ц и т и р у е т и з д а н и е к а н а д с к о г о м и н и с т р а о б о р о н ы Б и л л а Б л э р а .

По его словам, близость канадцев к американцам, которые «бок о бок сражались» в войнах, была «оспорена недавними событиями».

Трамп предупредил о потере терпения

Ранее стало известно, что в Канаде начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США. Как рассказали авторы журнала Politico, канадцы стали возвращать продукты в магазины, которые были привезены из США, отменяли подписки на американский стриминговый сервис Netflix.