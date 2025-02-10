Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает Азербайджан отказаться от политики эскалации и установить институциональный мир на Южном Кавказе. Об этом говорится в его статье для государственного информационного агентства Арменпресс.

"В регионе нет предпосылок для эскалации, и, более того, созданы все предпосылки для мира. Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановочной эскалации и установить институциональный мир. Армения не только готова к этому, но и не откажется от этого пути", - отметил глава правительства.

Пашинян согласился подписать соглашение с Азербайджаном при одном условии