Президент США Дональд Трамп должен признать поражение на Украине, если действительно хочет остановить этот конфликт. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Малинен задался вопросом, как далеко готов зайти американский лидер перед тем, как поймет, что путь к миру открывает признание проигрыша.

« П р и л ю б о м и з н е я д е р н ы х в а р и а н т о в р а з в и т и я с о б ы т и й С Ш А и Н А Т О п р о и г р а ю т в о й н у н а У к р а и н е » , - у в е р е н ф и н с к и й э к с п е р т .

Он также обратил внимание на то, что те планы по прекращению конфликта, которые сейчас рассматривает Вашингтон, скорее всего, ни к чему не приведут, так как, например, снижение стоимости нефти для ослабления экономики России «просто уничтожит около трети добычи в США».

« К р е м л ь , с к о р е е в с е г о , н е п р и м е т н и к а к о г о п р е к р а щ е н и я о г н я б е з т в е р д о г о о б я з а т е л ь с т в а п р е к р а т и т ь В С Ю в о е н н у ю п о д д е р ж к у С Ш А н а У к р а и н е . И , с к о р е е в с е г о , н е д о п у с т и т н и к а к о г о у ч а с т и я Н А Т О и л и Е в р о п ы в б у д у щ и х В о о р у ж е н н ы х с и л а х У к р а и н ы » , - з а м е т и л Т у о м а с М а л и н е н .

Он также выразил уверенность, что никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию по вопросу, который она считает экзистенциальным.

« Д о р о г а к м и р у о т к р ы в а е т с я ч е р е з п р и з н а н и е п о р а ж е н и я и п р е к р а щ е н и е п о л и т и к и о т к р ы т ы х д в е р е й Н А Т О . ( … ) Г о с п о д и н п р е з и д е н т , с т я ж е л ы м с е р д ц е м я п р и з ы в а ю в а с н а ч а т ь г о т о в и т ь с я к в а ш е м у с о б с т в е н н о м у В ь е т н а м у » , - з а я в и л э к с п е р т .

Прекращение украинского конфликта было одним из предвыборных обещаний Трампа. В ходе президентской гонки он заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января 2025 года, однако этого не произошло. А в конце января американский лидер отметил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

При этом западные СМИ сообщили, что Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти. Журналисты отметили, что против его планов по снижению цены на нефть до $45 за баррель выступили как Эр-Рияд, так и производители сланцевой нефти.