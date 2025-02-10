Трампа призвали признать поражение на Украине
Президент США Дональд Трамп должен признать поражение на Украине, если действительно хочет остановить этот конфликт. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
Малинен задался вопросом, как далеко готов зайти американский лидер перед тем, как поймет, что путь к миру открывает признание проигрыша.
«При любом из неядерных вариантов развития событий США и НАТО проиграют войну на Украине», - уверен финский эксперт.
Он также обратил внимание на то, что те планы по прекращению конфликта, которые сейчас рассматривает Вашингтон, скорее всего, ни к чему не приведут, так как, например, снижение стоимости нефти для ослабления экономики России «просто уничтожит около трети добычи в США».
«Кремль, скорее всего, не примет никакого прекращения огня без твердого обязательства прекратить ВСЮ военную поддержку США на Украине. И, скорее всего, не допустит никакого участия НАТО или Европы в будущих Вооруженных силах Украины», - заметил Туомас Малинен.
Он также выразил уверенность, что никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию по вопросу, который она считает экзистенциальным.
«Дорога к миру открывается через признание поражения и прекращение политики открытых дверей НАТО. (…) Господин президент, с тяжелым сердцем я призываю вас начать готовиться к вашему собственному Вьетнаму», - заявил эксперт.
Прекращение украинского конфликта было одним из предвыборных обещаний Трампа. В ходе президентской гонки он заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января 2025 года, однако этого не произошло. А в конце января американский лидер отметил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время.
Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине
При этом западные СМИ сообщили, что Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти. Журналисты отметили, что против его планов по снижению цены на нефть до $45 за баррель выступили как Эр-Рияд, так и производители сланцевой нефти.