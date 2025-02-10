Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году

Пользователи букмекерской платформы Polymarket считают, что прекращение огня на Украине в 2025 году будет достигнуто с вероятностью в 65 процентов. Об этом свидетельствуют данные платформы.

Как отмечается на сайте Polymarket, любая форма неформального соглашения не будет считаться официальным прекращением огня. Гуманитарные паузы также не будут учитываться букмекерами.

Вероятность, что украинский кризис прекратится за 90 дней, пользователи Polymarket оценивают в 26 процентов. Ранее пользователи платформы предсказали победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В конце января появилась информация, что Трамп дал своему спецпосланнику Киту Келлогу сто дней не разрешение украинского кризиса. СМИ писали, что по задумке Келлога Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры.

Также сообщалось, что советники Трампа предлагают прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров. The Wall Street Journal писала, что в ближайшие сто дней Келлог будет предлагать президенту США свои варианты разрешения кризиса, но контролировать переговоры будет лично Трамп.

В МИД назвали возможную основу для переговоров по Украине

Сообщалось, что первую версию мирного плана Келлог представит на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.