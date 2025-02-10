Четыре человека погибли в Японии из-за снегопадов

По меньшей мере четыре человека погибли в результате снегопадов, обрушившихся на север и северо-восток Японии на прошлой неделе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Уточняется, что ещё несколько десятков жителей страны пострадали в результате инцидентов, напрямую связанных с непогодой.

Сход лавины в префектуре Фукусима также привёл к тому, что две гостиницы со 160 постояльцами в них были отрезаны от внешнего мира.

Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов, случившихся сразу в нескольких регионах Японии, погиб один человек.