Шольц высказался о членстве Украины в НАТО

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время теледебатов с соперником на этот пост от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем отказался передавать Украине дальнобойное оружие, чтобы избежать втягивания Европы в конфликт, и выступил против членства республики в НАТО.

На это обратил внимание «Укринформ».

« М ы д о л ж н ы п о м о ч ь У к р а и н е и м е т ь с и л ь н у ю а р м и ю , п о т о м у ч т о е е э к о н о м и к а н е с м о ж е т ф и н а н с и р о в а т ь а р м и ю т а к о г о р а з м е р а , к о т о р а я н у ж н а д л я з а щ и т ы . Э т о п е р в о е , ч т о в а ж н о с г а р а н т и я м и б е з о п а с н о с т и , к о т о р ы е м ы с о г л а с о в ы в а е м » , — з а я в и л Ш о л ь ц .

В то же время он высказался против предоставления Украине дальнобойного оружия, чтобы «гарантировать, что война не перерастет в войну между Россией и НАТО».

Относительно членства в НАТО как гарантии безопасности Шольц отметил, что «американское правительство это отвергает», и он не видит такого варианта в нынешней ситуации.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что немецкие партии якобы недооценивают угрозу со стороны России во время избирательной кампании. Он считает, что Россия «уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии».

В связи с этим он призвал поддерживать Украину как можно сильнее и не ограничивать помощь какими-либо рамками.