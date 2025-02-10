Си Цзиньпин приедет в Москву на День Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

" < … > п р и н я л п р и г л а ш е н и е п р и н я т ь у ч а с т и е 9 м а я в М о с к в е в т о р ж е с т в а х п о с л у ч а ю 8 0 - л е т и я П о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е и в с в о ю о ч е р е д ь п р и г л а с и л В л а д и м и р а П у т и н а в К и т а й н а т о р ж е с т в а , к о т о р ы е п л а н и р у ю т с я в н а ч а л е с е н т я б р я " , – с к а з а л М о р г у л о в .

Ранее Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Также приглашения от российского президента поступили к главам стран – участниц СНГ.

Так, президент Палестины Махмуд Аббас уже подтвердил свое участие в параде в Москве.

До этого сербский лидер Александр Вучич рассказал, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Москву 9 мая для посещения парада Победы. Фицо назвал свое присутствие на этом мероприятии личным долгом.