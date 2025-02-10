Пока вы спали: причины поездки лидера КНР в Москву и Трамп о ситуации в Газе

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Под Кураховым уничтожили две БМП с десантом ВСУ

Две бронемашины пехоты Вооруженных сил Украины с десантом были уничтожены ударами артиллерии к западу от Курахова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь велся при помощи тяжелой артиллерии, что подтвердили источники в силовых структурах. В результате ударов погибли по меньшей мере 20 солдат ВСУ.

Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение участвовать в праздновании 9 мая 2025 года, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Китае Игоря Моргулова.

Он добавил, что Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, которые запланированы на начало сентября.

Над регионами России сбили 15 украинских беспилотников

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за ночь было уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что семь дронов были сбиты над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, два — над Ростовской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской и Курской областями, а также в Республике Крым.

В Приморье при столкновении лесовоза с автобусом пострадали 14 человек

Лесовоз и рейсовый автобус столкнулись на дороге в Чугуевском округе Приморского края, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение автотранспорта по обеим полосам временно ограничено. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 14 человек.

Трамп назвал ошибкой возвращение палестинцев в Газу после завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп утверждает, что возвращение палестинцев в сектор Газа после завершения конфликта с Израилем станет ошибкой. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что считает это возвращение большой ошибкой, подчеркивая желание предотвратить возвращение ХАМАС, и высказал мысль о долгосрочном владении сектором Газа для его восстановления с помощью богатых ближневосточных стран. Он также добавил, что США готовы направить войска в Газу, если это будет необходимо.