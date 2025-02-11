Кандидат в канцлеры ФРГ объяснил рост популярности правых в Германии

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц обвинил политику действующего канцлера Олафа Шольца в росте популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, самое серьезное бремя, которое Германия выносит из работы Шольца и его правительства, это тот факт, что АдГ практически удвоит свои результаты на грядущих выборах.

Он подчеркнул, что правая партия на прошлых выборах получила около 10% голосов, а на будущих, по данным опросов, АдГ получит около 20%.

По мнению Мерца, это произошло из-за правительственной политики СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии".

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) способна спасти ФРГ.

Также Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с "Альтернативой для Германии". По его словам, "на это все могут положиться".

Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля.