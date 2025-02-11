Запад должен прекратить воевать с Россией и начать переговоры. К этому западные страны призвал депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен, сообщает РИА Новости.

« Г е о п о л и т и ч е с к а я с и т у а ц и я п о с т о я н н о м е н я е т с я , н о н а ш а г л а в н а я м ы с л ь з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о м ы д о л ж н ы п р е к р а т и т ь в с е э т и б е с к о н е ч н ы е в о й н ы , о с о б е н н о в о й н у п р о т и в Р о с с и и » , — о т м е т и л о н .

По его словам, FvD является единственной политической партией в Нидерландах, которая призывает к миру еще с начала конфликта, поскольку бесконечная война НАТО против России не в интересах голландского народа.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отреагировал на звучащие на Западе и Украине заявления о переговорах и заявил, что Москва не получала конкретных предложений по этой теме. Заместитель министра отметил, что подобные разговоры следует воспринимать как «разогрев информационного поля» для создания выгодных позиций и соответствующей атмосферы.