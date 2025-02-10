Балтийские страны присоединились к европейской системе электросетей

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей после выхода из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщил латвийский лидер Эдгар Ринкевич в соцсети Х.

«Мы сделали это! Латвия, Эстония и Литва теперь часть европейской системы электросетей», — говорится в сообщении.

Компании-операторы трех балтийских стран перед присоединением к системе Евросоюза проводили испытания автономного режима работы электросетей.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В России назвали отказ стран Балтии от российской энергии политическим шагом.