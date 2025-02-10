Предвыборные дебаты Шольца и Мерца не выявили явного победителя

Предвыборные дебаты между канцлером ФРГ, кандидатом на этот пост от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафом Шольцем и претендентом от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем завершились без определения явного победителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

По его данным, 37% респондентов посчитали, что Шольц выступил лучше, 34% отдали предпочтение Мерцу. 29% опрошенных отметили, что соперники были на одном уровне. 43% женщин сочли победителем дебатов Шольца и лишь 29% - Мерца. Однако по мнению мужчин Мерц (40%) опережает Шольца (30%).

Лица в возрасте от 18 до 34 лет отдали предпочтение Шольцу (47%). Мерцу удалось убедить лишь 25% этой возрастной группы. По мнению людей в возрасте от 35 до 59 лет, лидер ХДС (36%) и канцлер ФРГ (35%) идут практически вровень. То же самое относится и к респондентам старше 60 лет.

В вопросе о том, кто заслуживает больше доверия, победителем оказался Шольц (42%). Мерц отстает на 11 процентных пунктов (31%). Что касается профессионализма, то кандидаты идут вровень (по 36%). У 32% зрителей сложилось лучшее впечатление о Шольце, чем до дебатов, 11% подчеркнули, что оно ухудшилось, а у 57% отношение к нему не поменялось. У 22% улучшилось мнение о Мерце, у 16% оно ухудшилось, у 62% дебаты не изменили мнения о кандидате от ХДС/ХСС. Опрос проводился 9 февраля. В нем приняли участие 1 374 человека.

В воскресенье состоялись предвыборные дебаты между Шольцем и Мерцем. В течение 90 минут они обсуждали вопросы миграции, экономической и социальной политики ФРГ, а также конфликт на Украине. Порой дискуссия сопровождалась ожесточенными спорами.

Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля. Действующий глава правительства Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии и главным соперником Мерца. От "зеленых" баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от "Альтернативы для Германии" - сопредседатель партии Алис Вайдель. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас колеблется на уровне 29-31%, рейтинг СДПГ составляет 15-17%, партии "Альтернатива для Германии" - 19-22%, "зеленых" - 11-14%.