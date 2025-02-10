Макрон оценил пошлины США против Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введение американских санкций в отношении Евросоюза навредит как Европе, так и самим США. Его слова приводит CNN.

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Макрон задумался, является ли Евросоюз первоочередной проблемой для США. По его мнению, угрозу для Вашингтона представляет Пекин, поэтому следует сконцентрироваться на нем.

« Н е с л е д у е т в р е д и т ь е в р о п е й с к о й э к о н о м и к е , у г р о ж а я е й т а р и ф а м и . В в е д е н и е п о ш л и н в о т н о ш е н и и м н о г и х с ф е р п о в ы с и т ц е н ы и п р и в е д е т к и н ф л я ц и и в США», — отметил он.

Французский лидер напомнил, что Евросоюз покупает у США цифровые услуги, что также следует учитывать.

1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США. До этого Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая.