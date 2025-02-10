Россия назвала ответственных за газовый кризис в Приднестровье

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил Киеве и Кишиневе.

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« Ч т о к а с а е т с я г а з о в о г о к р и з и с а , т о о н б ы л в ы з в а н д в у м я ф а к т о р а м и – р е ш е н и е м р е ж и м а [ В л а д и м и р а ] З е л е н с к о г о о п р е к р а щ е н и и т р а н з и т а г а з а ч е р е з У к р а и н у с 1 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а и о т к а з о м К и ш и н е в а о т п р и з н а н и я м н о г о л е т н е г о д о л г а з а е г о п о с т а в к и » , — о т м е т и л Галузин.

Говоря о решении сложившегося кризиса вокруг поставок газа в Приднестровье, он заметил, что «самый простой и логичный выход лежит через возобновление транзита и признание долга».

Режим ЧП ввели в Приднестровье в первой половине декабря из-за неопределенности с транзитом топлива через территорию Украины. Отмечалось, что речь идет о формировании особых правил закупки природного газа и создания топливных резервов.

С 1 января, «Газпром» остановил поставки газа Молдавии из-за долгов компании «Молдовагаз». Тирасполю, обеспечивавшему около 80 процентов потребностей этой постсоветской страны в электроэнергии, топливо тоже перестало поступать. Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии назвали такой формат поставок незаконным и предложили Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене.